Казахстан увеличивает регулярные авиарейсы с пятью странами

В соответствии с решением Межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Казахстана от 9 февраля под председательством заместителя премьер-министра Казахстана Е.Л.Тугжанова разрешено увеличение/возобновление регулярных международных пассажирских рейсов с рядом стран, передает Trend со ссылкой на «Казинформ».

Разрешено увеличение/возобновление регулярных международных пассажирских рейсов со следующими странами:

1. Россия – на 7 рейсов (с 3 до 10 рейсов в неделю c каждой стороны):

- Нур-Султан – Москва, с 2 до 4 рейсов в неделю с каждой стороны;

- Алматы – Москва, с 1 до 4 рейсов в неделю с каждой стороны;

- Шымкент – Москва, возобновление по 1 рейсу в неделю с каждой стороны;

- Актау – Москва, возобновление по 1 рейсу в неделю с каждой стороны.

2. Мальдивы – на 3 рейса (с 4 до 7 рейсов в неделю):

- Алматы – Мале, с 4 до 7 рейсов в неделю для казахстанских авиакомпаний;

3. Кыргызстан – на 1 рейс (с 2 до 3 рейсов в неделю):

- Алматы – Бишкек, с 2 до 3 рейсов в неделю;

4. Узбекистан – на 1 рейс (с 6 до 7 рейсов в неделю с каждой стороны):

- Нур-Султан – Ташкент, с 1 до 2 рейсов в неделю с каждой стороны;

5. Украина – на 1 рейс (с 1 до 2 рейсов в неделю):

- Нур-Султан – Киев, возобновление по 1 рейсу в неделю;

Рейсы будут выполняться со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических норм и в соответствии с опубликованным расписанием на сайтах авиакомпаний.