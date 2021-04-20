Назарбаев призвал производителей вакцин и власти стран мира к тесному сотрудничеству

Производители вакцин от коронавируса нового типа и правительства всех стран должны отказаться от конкуренции и усилить сотрудничество для эффективного противодействия пандемии. Об этом заявил во вторник первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Для человечества важна кооперация производителей вакцин и правительств в решении массовой вакцинации на планете. Конкуренция и политизация в этом вопросе контрпродуктивна, - подчеркнул он на церемонии открытия Азиатского экономического форума в Боао (АЭФБ), выступая в онлайн-режиме. - Нам всем следует понять, что достойно и эффективно ответить на угрозы такого уровня можно только при сотрудничестве и солидарности всей международной семьи наций".

По словам Назарбаева, пандемия должна стать "серьезным звонком для того, чтобы все политики мира признали общность своих интересов". "Глобализация и процессы международного взаимодействия замедлились. <...> Мы видим рост протекционистских настроений по всему миру, происходит внедрение политически мотивированных решений, оказывающих критическое влияние на международные экономические отношения. Нельзя допустить погружения мира в спираль эгоистических односторонних решений", - добавил он.

Как отметил Назарбаев, земной шар напоминает "хрупкий организм, который надо ценить и беречь". "Пандемия наглядно продемонстрировала неизбежность выбора между миром конкуренции и миром сотрудничества. Доступ к вакцинам становится инструментом мягкой гибридной силы, который приносит краткосрочные выгоды отдельным странам, но без глобального контроля над заболеванием успех отдельных стран не принесет желаемого эффекта", - подытожил он.