В Казахстане подписано соглашение по соцпартнерству в сфере автомобильного транспорта

Комитетом транспорта Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан под руководством вице-министра Берика Камалиева организована официальная церемония подписания Отраслевого соглашения по социальному партнерству в сфере автомобильного транспорта Республики Казахстан на 2021-2023 годы, передает Trend со ссылкой на министерство.

Отраслевое соглашение подписали МИИР, ОЮЛ «Союз автотранспортников Республики Казахстан», АЮЛ «Автомобильный Конвент Казахстана», ОЮЛИП «Ассоциация пассажирских перевозок города Нур-Султан», а также РОО «Казахстанский отраслевой профессиональный союз работников среднего и малого бизнеса «YNTYMAQ» в рамках Трудового кодекса РК (п. 2 ст. 152).

Стоит отметить, что Отраслевое соглашение подписано впервые, ранее подобного соглашения по социальному партнерству в сфере автомобильного транспорта не заключалось.

Соглашение является основным документом социального партнерства сторон и устанавливает общие принципы проведения сторонами согласованной социально-трудовой политики, совершенствование работы транспортных предприятий, усиление защиты социально-экономических и трудовых прав работников отрасли автомобильного транспорта.

Подписание данного Отраслевого соглашения позволит эффективнее осуществлять мониторинг состояния автотранспортной отрасли, разрабатывать предложения по совершенствованию нормативно-правовой базы, а также оперативно принимать меры по решению проблемных социально-трудовых вопросов работников автотранспортных предприятий.