Дорожная карта сотрудничества сенатов Казахстана и Узбекистана подписана в Ташкенте

Дорожная карта сотрудничества между сенатами Казахстана и Узбекистана подписана сегодня в Ташкенте, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

По итогам встречи спикера Сената РК Маулена Ашимбаева с председателем Сената Олий Мажлиса РУ Танзилой Нарбаевой подписаны «Дорожная карта сотрудничества на 2021-2022 годы» и «Меморандум о сотрудничестве между Институтом проблем законодательства и парламентских исследований при Олий Мажлисе Республики Узбекистан и Институтом парламентаризма при Парламенте Республики Казахстан».

Стороны выразили уверенность, что принятый пакет документов придаст прикладной и системный характер развитию и углублению сотрудничества между сенатами двух стран.

«Считаю, что реализация «Дорожной карты» станет важным инструментом укрепления межпарламентских контактов, а также вкладом законодательных органов в развитие стратегического сотрудничества между нашими странами», - отметил Маулен Ашимбаев.