1248 больных коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1248 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».
Ситуация в разрезе регионов: город Нур-Султан – 413, город Алматы – 117, город Шымкент – 64, Акмолинская область – 32, Актюбинская область – 32, Алматинская область – 28, Атырауская область – 50, Восточно-Казахстанская область – 70, Жамбылская область – 24, Западно-Казахстанская область – 88, Карагандинская область – 146, Костанайская область – 30, Кызылординская область – 28, Мангистауская область – 46, Павлодарская область – 46, Северо-Казахстанская область – 13, Туркестанская область – 21.
Всего в стране выявлен 411771 заболевший.
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