Объем экспорта товаров в Казахстане в 2022 году прогнозируется на уровне $60 млрд

Объем экспорта товаров в Казахстане в 2022 году прогнозируется на уровне 60 миллиарда долларов, сообщил министр национальной экономики Казахстана Асет Иргалиев на заседании правительства, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

Министр национальной экономики Казахстана Асет Иргалиев в ходе заседания правительства представил прогноз социально-экономического развития Казахстана на 2022-2026 годы, согласно которому, среднегодовой рост валового выпуска продукции (ВВП) при базовом сценарии составит 4,8 процента, при оптимистическом - пять процентов, при пессимистическом - 4,6 процента.

«В качестве основы для бюджетного планирования предлагается использовать базовый сценарий. При данном сценарии в 2022 году реальный рост ВВП прогнозируется на уровне 3,9 процента, к 2026 году он ускорится до 5,2 процента. Номинальный валовый выпуск в 2022 году составит 87 триллионов тенге ($205 миллиардов), а в 2026 году 119 миллиардов тенге ($280 миллионов). Ожидается положительный рост во всех отраслях», – сказал Иргалиев.

По его словам, добыча нефти в 2022 году составит 87,9 миллиона тонн, с увеличением к 2026 году до 107,4 миллиона тонн. Объем экспорта товаров в 2022 году прогнозируется на уровне 60 миллиарда долларов, к 2026 году он увеличится 79,8 миллиарда долларов. Импорт товаров увеличится с 40 миллиардов долларов в 2022 году до 43 миллиарда долларов в 2026 году. Сальдо торгового баланса увеличится от 19,3 миллиарда долларов до 36 миллиарда долларов.

Как сообщил министр, с учетом данного прогноза, доходы республиканского бюджета в 2022 году должны составить 9,2 триллиона тенге ($21 миллиард), в 2023 году 9,7 триллиона тенге ($22.8 миллиарда), в 2024 году 10 триллионов тенге ($23 миллиарда).