Казахстан завершает разработку концепции углеродной нейтральности до 2060 г.

БАКУ /Trend/ - Казахстан завершает работу по разработке концепции углеродной нейтральности до 2060 года.

Об этом сказал казахстанский министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев на встрече министров в формате C5+1 по вопросам климата под председательством Казахстана и США, передает Trend со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По его словам, сегодня в Казахстане ведется работа по усовершенствованию системы регулирования выбросов парниковых газов с целью линкования системы торговли квотами с другими международными площадками.

«Предварительные результаты показали необходимость повышения энергоэффективности, электрификации и достижения доли ВИЭ порядка 82 процентов к 2060 году по отношению к трем процентам в 2020 году. Доля угольной генерации должна быть сведена к нулю в сравнении с текущим уровнем в 69 процентов. Учитывая, что экономика Казахстана является энергоемкой, это очень сложный, но важный шаг для нашей страны», - сказал Брекешев.

Он сообщил, что Казахстан в ходе предстоящего заседания Рабочей группы по энергетике и окружающей среде в октябре текущего года намерен представить и обсудить с представителями Центрально-Азиатских стран концепцию Регионального хаба.

По словам министра, деятельность хаба будет направлена на объединение усилий стран Центральной Азии в обеспечении «зеленого» экономического роста в регионе посредством реализации совместных проектов, трансферта технологий и поддержки со стороны международных финансовых институтов.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Константин Шапиро)