Биржевые торги в Казахстане временно отложили до стабилизации ситуации в стране

Биржевые торги, по прямому поручению главы государства, решено временно отложить до стабилизации ситуации. Об этом сообщил Председатель Агентства по защите и развитию конкуренции Казахстана Серик Жумангарин, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

«Биржевые торги, по прямому поручению Главы государства, решено временно отложить до стабилизации ситуации. В этой связи в текущем году перед Агентством, в первую очередь, стоят задачи по контролю за соблюдением установленных предельных цен на автогаз. В целях подготовки к возобновлению со следующего года торгов будут разработаны секционные биржевые правила торговли сжиженным газом, учитывающие положительные практики контроля торгов со стороны Агентства», - написал Серик Жумангарин на своей странице в Facebook.

Также председатель Агентства напомнил, что начиная с этого времени, сжиженный газ также признан биржевым товаром. Это означает, что дальнейший контроль за проведением торгов сжиженным газом будет вести Агентство по защите и развитию конкуренции.

«На сегодняшний день, в рамках установленных полномочий, Агентство ввело временное ценовое регулирование розничных цен на автогаз, Министерством энергетики установлены предельные цены оптовой реализации», - отмечает С. Жумангарин.