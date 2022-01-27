В Казахстане телеканал Хазар NEWS подготовил документальный фильм о январских событиях (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Казахстанский телеканал Хазар NEWS подготовил документальный фильм о январских событиях в Казахстане, передает в четверг Trend.

Документальная лента под названием «Трагический январь. Как это было» рассказывает о том, какое влияние на Казахстан оказали крупномасштабные митинги в Алматы и других регионах.