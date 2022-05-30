Обнародован объем инвестдохода Единого накопительного пенсионного фонда Казахстана

Чистый инвестиционный доход, обеспеченный Национальным банком с момента объединения всех пенсионных активов в Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ), составил 6,2 триллиона тенге. Об этом передает Trend со ссылкой на ЕНПФ.

Сумма пенсионных накоплений вкладчиков Единого накопительного пенсионного фонда на 1 мая 2022 года составляет около 13 трлн тенге . Как известно, данная сумма включает в себя пенсионные взносы вкладчиков и инвестиционный доход.

Доля инвестиционного дохода в пенсионных накоплениях ежегодно растет. В целом, чистый инвестиционный доход, обеспеченный Национальным банком с момента объединения всех пенсионных активов в ЕНПФ, составил 6,2 трлн тенге .

С 1 января по 1 мая 2022 года чистый инвестиционный доход составил около 128,7 млрд тенге.

С начала года на фоне ухудшения геополитической ситуации выросла волатильность на мировых финансовых, товарных рынках, что повлияло как на рост инфляции, так и на показатели доходности пенсионных активов.

Доходность пенсионных активов меняется вследствие рыночной и валютной переоценки финансовых инструментов, которая с начала года складывалась как положительной, так и отрицательной в разные периоды.

Пенсионные накопления инвестированы в финансовые инструменты в разных валютах. Около 2/3 инвестиций размещены в тенге и около 1/3 - в иностранной валюте, большая часть валютных инвестиций - в долларах США. Соответственно, курс доллара отражается на инвестиционном доходе в составе пенсионных активов: при укреплении национальной валюты инвестдоход может снижаться, при повышении курса доллара – расти. В целом, с 2014 года валютная доля пенсионных активов увеличилась с 17% до 32%.

С января до начала марта 2022 года происходило ослабление курса тенге по отношению к доллару США с 431 тенге до 495 тенге и до 512 тенге. Таким образом, еженедельно складывалась положительная валютная переоценка пенсионных активов. Вкладчики наблюдали значительный положительный инвестиционный доход на своих индивидуальных пенсионных счетах. Затем национальная валюта стала укрепляться, курс доллара, соответственно, снижаться. На 1 мая он составлял 448.49 тенге за доллар. Поскольку переоценка пенсионных активов проводится еженедельно и в последний день месяца, вкладчики видят изменения в своих выписках.

В результате негативные события на финансовых рынках и валютная переоценка активов оказали влияние на инвестиционную доходность, которая за последние 12 календарных месяцев составила 8%.

Пенсионные накопления – это долгосрочные инвестиции и анализировать размер инвестиционного дохода целесообразно за период не менее одного года. Краткосрочные данные (еженедельные, ежемесячные и т.д.) – не являются показательными, так как зависят от постоянных изменений рыночной конъюнктуры.

К примеру, сумма чистого инвестиционного дохода за прошедший 2021 год, распределенного на пенсионные счета вкладчиков (получателей), составила около 1,4 трлн тенге, что превысило сумму поступивших за год взносов (1,3 трлн тенге). Доходность по пенсионным активам ЕНПФ в 2021 году под управлением Национального банка Казахстана с начала года составила 11,13%, при инфляции в 8,4%.

Среднегодовая доходность пенсионных активов за пять лет составляет 9,5% при инфляции 6,7%, за три года – 9,5% при инфляции 7,1%.

Инвестиционная доходность со дня основания накопительной пенсионной системы (1998 год) на 1 мая 2022 года с нарастающим итогом составила 688% при инфляции за весь период 593,98% . Таким образом, реальная (т.е. превышающая инфляцию) доходность пенсионных активов за период с начала действия накопительной пенсионной системы на 1 мая 2022 года составила 94,02% .

Вся система инвестиционного управления и учета пенсионных активов является прозрачной: каждый вкладчик имеет возможность видеть свой инвестиционный доход в личном кабинете на сайте enpf.kz или в мобильном приложении.

Информация по инвестиционному управлению пенсионными активами ЕНПФ и о финансовых инструментах, в которые размещены пенсионные активы ЕНПФ, публикуется на официальном сайте ЕНПФ в разделе «Показатели/Инвестиционная деятельность».