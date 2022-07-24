70% всего притока инвестиций в Центральную Азию приходится на Казахстан - Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в инвестиционном круглом столе с представителями деловых кругов Саудовской Аравии. Об этом, как передает Trend, сообщает «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Приветствуя участников мероприятия, президент отметил схожесть взглядов наших государств на будущее экономического развития.

«Программа Saudi Vision-2030 и наша Стратегия «Казахстан-2050» нацелены на достижение национального прогресса за счет диверсификации экономики, снижения зависимости от сырьевых товаров, инвестиций в человеческий капитал и, в конечном счете, вхождения в группу наиболее развитых стран», – сказал глава государства.

Далее он подробно проинформировал саудовских бизнесменов об экономических успехах Казахстана.

«За годы независимости ВВП Казахстана показал 17-кратный рост. Сегодня экономика Казахстана превосходит совокупные объемы экономик всех остальных стран Центральной Азии. На Казахстан приходится почти 60 % товарооборота в Центральной Азии. Международные резервы нашей страны составляют $90 млрд и являются самыми высокими на душу населения в СНГ. Зарубежные инвесторы вложили в нашу экономику более $380 млрд. Это составляет 70 % всего притока инвестиций в регион Центральной Азии», – подчеркнул Токаев.

В связи с этим в выступлении были обозначены наиболее перспективные области расширения сотрудничества.

«Согласно проведенному нами анализу, Казахстан может предложить более 100 видов несырьевых товаров на сумму около $400 млн в год в таких отраслях, как машиностроение, производство чугуна и стали, а также пищевая промышленность и сельское хозяйство», – сказал президент.

Вторым важным направлением Касым-Жомарт Токаев считает диверсификацию и расширение транзитно-транспортных и логистических возможностей, включая Транскаспийский маршрут, соединяющий Китай, Казахстан, Азербайджан, Грузию и Турцию.

Большой потенциал для сотрудничества, по его мнению, открывается и в реальном секторе экономики.

«Казахстан занимает первое место в мире по запасам вольфрама, второе - по залежам урана и хрома, мы входим в пятерку стран, наиболее богатых марганцем, серебром, цинком, свинцом. Эти запасы предстоит разведать и разработать. Учитывая нашу близость к стремительно развивающимся рынкам Китая и Южной Азии, это действительно отличная возможность для инвестиций. Сегодня мы можем предложить для разведки и разработки более 60 месторождений драгоценных и цветных металлов», – заявил глава государства.

У Казахстана и Саудовской Аравии имеются планы по развитию нефтехимической отрасли, атомной энергетики, производству зеленого водорода, и других сферах, включая исследование космоса.

«Мы приветствует намерение Королевства развивать собственную космическую программу в рамках стратегии Saudi Vision-2030. Наши страны имеют соответствующую правовую базу для сотрудничества в области исследования и использования космического пространства в мирных целях. Казахстан обладает большим опытом и ресурсами для развития аэрокосмической отрасли. Наши компании готовы взаимодействовать с государственными и частными компаниями Саудовской Аравии в этих областях», – предложил Касым-Жомарт Токаев.

Подробно президент остановился и на потенциале отечественного аграрного сектора.

«Казахстан занимает второе место в мире по площади пашни на душу населения и пятое – по пастбищным ресурсам (180 млн га). Наша страна входит в 10-ку крупнейших производителей пшеницы и муки. Мы готовы стать одним из стабильных, долгосрочных поставщиков высококачественной пшеницы, муки и масличных культур в Королевство», – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Наряду с этим президент напомнил, что в Казахстане создана современная институциональная среда для инвесторов.