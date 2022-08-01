Свыше 2,4 тыс. человек заболели коронавирусом в Казахстане за сутки

За прошедшие сутки зарегистрировано 2414 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает МВК по нераспространению COVID-19, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

Из них по регионам: в городе Нур-Султане – 947, в городе Алматы – 464, в городе Шымкенте – 18, в Акмолинской области – 101, в Актюбинской области – 12, в Алматинской области – 44, в Жетысуской области - 42, в Атырауской области – 41, в ВКО – 8, в Абайской области - 35, в Жамбылской области – 71, в ЗКО – 40, в Карагандинской области – 367, в Улытауской области - 17, в Костанайской области – 26, в Кызылординской области – 52, в Мангистауской области – 18, в Павлодарской области – 55, в СКО – 27, в Туркестанской области – 29.

Всего в стране подтверждено 1 352 594 случая.