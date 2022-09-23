Air Astana в 10-й раз получила награду Skytrax как лучшая авиакомпания в Центральной Азии и СНГ

Флагман гражданской авиации Казахстана в 10-й раз удостоился престижной премии Skytrax, передает Trend. В 2022 году авиакомпания Air Astana выиграла в номинации «Лучшая авиакомпания Центральной Азии и СНГ», а также впервые в своей истории стала победителем в номинации «Лучшее обслуживание в Центральной Азии и СНГ». Почетная церемония награждения победителей состоялась 23 сентября 2022 года в Лондоне.

«В этом году Air Astana отпраздновала 20-летие своей деятельности. За эти годы авиакомпания зарекомендовала себя как лидер в вопросах безопасности и качества обслуживания. Мы рады получить почетную премию от Skytrax в десятый раз, что является доказательством нашей приверженности высоким стандартам и признанием со стороны наших пассажиров. Я бы хотел поблагодарить почти шесть тысяч сотрудников авиакомпании за профессионализм и преданность общему делу», - комментирует событие Питер Фостер, президент Air Astana.

Эдвард Плейстед, СЕО премии Skytrax прокомментировал достижение: "Air Astana отмечает уже десятую победу на нашей премии в 2022 году. Руководство и сотрудники авиакомпании должны гордиться этим успехом и победой в номинациях «Лучшая авиакомпания и лучшее обслуживание в Центральной Азии и СНГ». Последние два года были очень сложными для авиационной индустрии, поэтому эта награда подтверждает высокое качество обслуживания, которое Air Astana продолжает предоставлять своим клиентам”.

Победители премии Skytrax определялись методом опроса пассажиров. Были оценены более 300 авиакомпаний в период с сентября 2021 года по август 2022 года. В опросе приняли участие более 14 миллионов человек 100 национальностей. Ответы респондентов предоставлялись на английском, французском, испанском, русском, японском и китайском языках. Участники опроса оценивали сайт авиакомпании, регистрацию и посадку на рейс, чистоту салона самолета, развлечения на борту, внешний вид бортпроводников и обслуживание, качество питания, комфортабельность кресел и другое.

В 2011 году авиакомпания впервые получила премию Skytrax в номинации «Лучшая авиакомпания Центральной Азии и Индии».

В 2012 году Air Astana первой среди авиакомпаний СНГ и Восточной Европы удостоилась 4-х звезд премии Skytrax.

В 2021 году Air Astana прошла сертификацию Skytrax по предотвращению распространения COVID-19 по результатам аудита в мае-июне 2021 года.

C 2013 по 2015 годы удостаивалась также премии Skytrax в номинации «Лучшее обслуживание в Центральной Азии и Индии».