В Казахстане запустят производство материалов из шерсти по итальянским технологиям

БАКУ /Trend/ - В Актюбинской области Казахстана начнут производить нетканые материалы из переработанной шерсти по итальянским технологиям, передает Trend со ссылкой на министерство сельского хозяйства.

Соответствующий Меморандум о взаимопонимании между Министерством сельского хозяйства Республики Казахстана, «CORMATEX S.r.l.» и Акционерным обществом «Национальная компания «KAZAKH INVEST» был подписан 26 сентября 2022 года.

Проект будет реализовывать казахстанская компания ТОО «KazFeltec» совместно с итальянским инвестором Cormatex, который помимо финансовых вливаний обеспечит предприятие итальянскими технологиями и оборудованием. Стоимость проекта оценивается в 10 млн долларов, 70% из которых – заёмные средства.

Отметим, что в Казахстане на текущий момент утилизируется около 70% шерсти. Открытие нового проекта будет иметь мультипликативный эффект, благодаря которому казахстанские животноводы смогут сбывать шерсть и шкуры скота.