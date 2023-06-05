Низкие цены способствуют увеличению потребления сжиженного газа в Казахстане

БАКУ /Trend/ - Потребление сжиженного газа в Казахстане в 2022 году выросло на 28 процентов, или 400 000 тонн.

Как сообщает Trend, об этом сказал вице-министр энергетики Казахстана Асхат Хасенов в ходе встречи с поставщиками нефтепродуктов и сжиженного газа в Западно-Казахстанской области.

Он отметил, что данный рост наблюдался, несмотря на снижение производства сжиженного газа.

В ходе обсуждений один из владельцев автозаправочных станций поделился расчетами, согласно которым продажи сжиженного газа за последний год выросли на 25 процентов из-за снижения цен на него, в то время как продажи бензина снизились на 15 процентов.

Участники рынка добавили, что в условиях рыночного ценообразования розничная цена сжиженного газа в качестве моторного топлива должна составлять 70 процентов от цены бензина марки АИ-92. В настоящее время официальные данные свидетельствуют о том, что казахстанские автомобилисты активно переходят на газ из-за значительной разницы в ценах по сравнению с другими видами топлива.

Помимо этого, в ходе встречи вице-министр энергетики также затронул предстоящие изменения в законодательстве, направленные на реинжиниринг процессов регулирования торговли сжиженным нефтяным газом. Ожидается, что эти нововведения повысят прозрачность на рынке сжиженного газа.