БАКУ /Trend/ - Казахстан считает необходимым установление прямого авиасообщения с Албанией.

Как передает в четверг Trend, об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи в расширенном составе с президентом Албании Байрамом Бегайем.

"Говоря о существующих возможностях в области туризма, транспорта, энергетики и других сферах, необходимо рассмотреть возможность открытия прямого авиасообщения между нашими столицами. Еще раз хочу сказать, что Казахстан очень заинтересован в развитии нашего сотрудничества, и мы будем делать все возможное для достижения практических результатов," - сказал Токаев.

Стороны обсудили ключевые вопросы казахско-албанского партнерства, уделив особое внимание укреплению торгово-экономического, транспортно-логистического, инвестиционного и гуманитарного сотрудничества.

Отметим, что президент Албании Байрам Бегай находится с официальным визитом в Казахстане.