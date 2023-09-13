Orano хочет помочь Казахстану в разработке урановых месторождений (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Совместное предприятие французской Orano Mining (51%) и казахстанского "Казатомпрома" (49%) KATCO планирует начать эксплуатацию казахстанского уранового месторождения Южный Торткудук к концу 2023 года.

Об этом сообщил в среду Trend руководитель пресс-службы компании Гвенаэль Томас.

По его словам, соглашение об этом отражено в поправке, внесенной в существующий контракт на недропользование в августе 2022 года. Разработка этого нового участка должна гарантировать KATCO добычу примерно на пятнадцать лет.

Руководитель пресс-службы компании также коснулся и других соглашений, достигнутых между Казахстаном и Orano.

"В ноябре 2022 года Orano и "Казатомпром" подписали меморандум о сотрудничестве в рамках визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева во Францию. Посредством этого меморандума Orano и "Казатомпром" заявляют о своем намерении поддерживать и укреплять сотрудничество в уранодобывающей отрасли, опираясь на существующее успешное партнерство", - сказал он.

Томас добавил, что среди совместных инициатив по сотрудничеству меморандум предусматривает реализацию совместной дорожной карты технических исследований и разработок, исследование путей решения проблемы выбросов углекислого газа в результате деятельности предприятий, а также закладывает основу для обсуждения долгосрочного развития партнерства между двумя компаниями.

KATCO была основана в 1996 году для разработки и эксплуатации урановых месторождений Муюнкум и Торткудук в Туркестанской области, примерно в 300 километрах к северу от Шымкента.

Сегодня в компании работает около 1 200 человек, и она управляет рудником ISR (In-Situ Recovery) годовой мощностью около 4 тысяч тонн урана. Эксплуатация двух месторождений позволила KATCO добыть за последние 20 лет более 40 тысяч тонн урана.