В Казахстане пройдет технологический форум - Digital Bridge 2023

БАКУ /Trend/ - 12-13 октября в столице Казахстана состоится Digital Bridge 2023 - крупнейший в Центральной Азии технологический форум. Основной темой форума станет обсуждение роли искусственного интеллекта в современном мире - Artificial and Human Intelligence: The right balance.

Международный форум традиционно пройдет с участием Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, лидеров мировых компаний, лучших международных и отечественных экспертов сферы ІТ-инноваций, венчурных инвесторов со всего региона. Ожидается, что Digital Bridge 2023 объединит на своей площадке 20 000+ участников, 300+ IT-компаний, 100+ инвесторов и бизнес-ангелов, 250+ спикеров и 100+ стартапов из 15+ стран мира.

«Искусственный интеллект играет важную роль в современном обществе, и Digital Bridge 2023 станет отличной площадкой для обсуждения того, как найти правильный баланс между технологиями и человеческим ресурсом. Этот форум предоставит уникальную возможность для профессионалов и экспертов отрасли встретиться и поделиться своими знаниями, чтобы совместно создавать будущее, в котором искусственный интеллект служит человечеству. Казахстан обладает высоким потенциалом инновационного роста в данном направлении. В стране создаются условия для концентрации ученых и молодых талантов. Есть множество ИИ-продуктов, созданных нашими гражданами в разных сферах, которые уже привлекли внимание мировой общественности и этим мы можем гордиться. У искусственного интеллекта огромный потенциал в развитии экономики, промышленности, науки и техники», - отметил Багдат Мусин, министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.

Двухдневная программа форума включает масштабные мероприятия, такие как пленарное заседание с участием Главы государства и встречи one-to-one с ним, 30+ панельных сессий с международными спикерами, подписание соглашений, мероприятия от Google for Startups. Также на форуме состоится награждение лучших Digital Bridge Awards - международная премия, которая присуждается лучшим стартапам, инновационным проектам и предпринимателям. Также в рамках форума будет представлена Стартап Аллея, на которой 100 казахстанских и зарубежных технологических стартапов покажут свои инновационные решения.

Захватывающих событий форума, которое уже пять лет подряд привлекает особое внимание IT-комьюнити и вызывает интерес у широкой публики, является Astana Hub Battle - самая масштабная битва лучших IT-стартапов. В этом году призовой фонд батла увеличен в 4 раза.

«В этом году мы немного изменили концепции Astana Hub Battle. Победители будут награждаться в трех номинациях - Best Social Impact, The Most Innovative, Exponential Growth. А призовой фонд увеличится до $75 тыс, из которых по $25 тыс будет выделено на каждую номинацию. В жюри батла мы пригласили самых крупных инвесторов Казахстана, поэтому не исключено, что интересные проекты кроме официальных призов смогут получить еще и дополнительные предложения от жюри», - рассказал Магжан Мадиев, СЕО Astana Hub.

Отметим, что Astana Hub Battle направлен на поиск новых участников экосистемы, популяризацию отечественной стартап-культуры и развитие технологического предпринимательства. Для участия в баттле стартапы должны иметь масштабируемый проект на стадии MVP или PMF. Победителями конкурса ранее уже были стартапы Kwaaka, NBfit, UvU, Parqour, EasyTap, Kid Security.

Заявки на участие в Astana Hub Battle в рамках Digital Bridge 2023 будут приниматься до 20 сентября на сайте digitalbridge.kz. После предварительного скрининга к выступлениям перед жюри будут допущены 100 наиболее конкурентных проектов, прошедших отбор. Им представится возможность выступить с минутной презентацией в первый день форума в полуфинале. Жюри отберет 10 стартапов, которые сразятся за звание лучших в финале, который состоится во второй день форума.

Хедлайнеры форума - всемирно известные личности из мира IT будут анонсированы ближе к началу форума, однако организаторы обещают в этом году особенно удивить. Кроме того, традиционно пройдет ряд выставок - корпораций, робототехники, IT-школ, VC, региональных IT-хабов и ярмарка вакансий от крупных IT-компаний.

Напомним, международный технологический форум Digital Bridge ежегодно проводится в Астане с 2018 года. Организаторы Digital Bridge – Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан и международный технопарк Astana Hub.

Ссылка на сайт за подробностями Digital Bridge Astana 2023