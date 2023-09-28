Казахстан изучит израильский опыт в области управления водными ресурсами

БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Казахстана, Алихан Смаилов, провел встречу с председателем торгово-промышленной палаты "Израиль-Казахстан", Михаэлем Роэ, передает Trend.

Они обсудили израильский опыт в области управления водными ресурсами и развития сельского хозяйства.

В ходе встречи обсуждались следующие вопросы: увеличение эффективности ирригации, сбережение воды, внедрение современных технологий капельного орошения, развитие научных исследований в сельском хозяйстве, внедрение новых методов в животноводстве, производстве молока и птицеводстве.

Алихан Смаилов подчеркнул готовность казахстанских властей к расширению сотрудничества с Израилем и к перенятию опыта этой страны в сельском хозяйстве.

Премьер-министр Казахстана также подчеркнул важность оценки развития сельского хозяйства в комплексе, с учетом необходимости государственной поддержки, научных достижений, образования и промышленности.

Михаэль Роэ отметил, что Казахстан имеет потенциал полностью удовлетворять внутренние потребности и внести существенный вклад в обеспечение глобальной продовольственной безопасности при комплексном развитии сельского хозяйства. Он выразил готовность помочь внедрить израильские сельскохозяйственные технологии и методы управления водными ресурсами в Казахстане.