В Астане пройдет встреча представителей мировых религий

БАКУ /Trend/ - 11 октября в Астане на XXI заседании Секретариата съезда встретятся представители мировых и традиционных религий от ислама, христианства, буддизма, иудаизма, индуизма, даосизма, синтоизма из 24 стран мира – Великобритании, США, Ватикана, Египта, Азербайджана, Пакистана, Ирана, Израиля, Китая, Монголии, Японии, Индии и других стран, передает Trend.

Главный вопрос повестки дня – обсуждение и принятие концепции развития Съезда лидеров мировых и традиционных религий на 2023 – 2033 гг., инициированной главой Казахстана Касым-Жомарта Токаевым на VII Съезде.

Отметим, что Секретариат съезда – рабочий орган форума, собирается ежегодно для рассмотрения вопросов реализации решений съезда. Основан по решению участников Первого съезда лидеров мировых и традиционных религий, состоявшегося 23-24 сентября 2003 года в г. Астана.