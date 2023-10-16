Латвия может предложить Казахстану логистические маршруты через свои порты - МИД

БАКУ /Trend/ - Латвия может предложить Казахстану организацию логистики через свои порты.

Об этом сказали Trend в МИД Латвии.

"Казахстан является очень важным партнером Латвии в сфере транспорта и логистики. В свою очередь, Латвия играет важную роль в соединении Казахстана и других стран Центральной Азии с мировыми рынками, предлагая латвийский транзитный коридор и услуги трех крупных портов: Риги, Вентспилса и Лиепаи. В нынешней геополитической ситуации, когда во время санкционных режимов странам Центральной Азии может быть сложно организовать логистику через российские порты, Латвия может предложить это Центральной Азии, и особенно Казахстану, стране, богатой различными минеральными ресурсами", - сказали в МИД.

Как отметили в ведомстве, латвийские порты предоставляют обширный комплекс услуг по экспортно-импортным операциям в Евросоюз и далее по всему миру.

"Мы видим, что объемы грузов сейчас растут, и в будущем возникнет очевидная необходимость обеспечения связности с использованием всех видов транспорта Центральной Азии как региона, не имеющего выхода к морю. Латвия обладает огромным опытом в процессах установления связей между ЕС и Центральной Азией и очень хорошо понимает важность тесных торговых отношений между ними", - добавили в МИД.

Латвийская Республика является важным торгово-экономическим партнером Казахстана в Балтийском регионе. Республика Казахстан входит в пятерку крупнейших торговых партнеров Латвии среди стран СНГ.

Товарооборот между Казахстаном и Латвией в 2022 году составил $216,2 млн, что в 3,7 раза выше показателя 2021 года ($58,3 млн). Экспорт за этот период составил 182 миллиона долларов, а импорт – 34,2 миллиона долларов.

За январь-май 2023 года товарооборот составил $189 млн ($42,9 млн за аналогичный период 2022 года).

В 2022 году общий объем грузоперевозок между Казахстаном и Латвией по железной дороге составил 3,683 млн тонн, что в 5,8 раза превышает аналогичный показатель 2021 года. В 2022 году из Казахстана в Латвию перевезено 3,7 млн тонн грузов (рост в 8,5 раза), а из Латвии в Казахстан – 196,2 тыс. тонн (рост в 3 раза).

В Казахстане зарегистрировано около 120 латвийских предприятий, в том числе совместных. В Латвии работают около 100 казахстанских компаний в таких областях, как логистика, торговля и финансовый консалтинг.