"КазТрансОйл" раскрыл объем поставленной в Германию нефти с начала года

БАКУ /Trend/ - В январе-октябре 2023 года объем транспортировки казахстанской нефти по системе магистральных нефтепроводов ПАО "Транснефть" по направлению пункта сдачи нефти "Адамова застава" для дальнейшей поставки в Германию составил 690 тысяч тонн, сообщили Trend в АО "КазТрансОйл" (нефтепроводная компания Республики Казахстан, оказывающая услуги по транспортировке нефти на внутренний рынок в целях транзита и на экспорт).

В ноябре в Германию АО "КазТрансОйл" планирует поставить 100 тысяч тонн казахстанской нефти.

В декабре 2022 года АО "КазТрансОйл" направлена годовая заявка на транспортировку в 2023 году 1,2 миллиона тонн казахстанской нефти по системе магистральных нефтепроводов ПАО "Транснефть" по направлению пункта сдачи нефти "Адамова застава" для дальнейшей поставки в Германию.

Данный транзит нефти осуществляется в рамках соответствующего соглашения между правительствами Казахстана и России от 7 июня 2002 года.

АО "КазТрансОйл" подтверждает наличие технической возможности для транспортировки 1,2 миллиона тонн казахстанской нефти в год по направлению пункта сдачи нефти "Адамова застава" для дальнейшей поставки в Германию, но фактические объемы транспортировки нефти зависят от заявок нефтяных компаний.