В Казахстане начали строительство железнодорожной линии до Узбекистана

БАКУ /Trend/ - В Туркестанской области Казахстана началось строительство новой железнодорожной линии Дарбаза - Мактаарал, простирающейся до границы с Узбекистаном, передает Trend.

Официальный старт работ был дан премьер-министром Казахстана Алиханом Смаиловым в режиме телемоста.

Этот крупный инфраструктурный проект, реализуемый по указанию президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, направлен на дополнительное развитие транспортно-транзитного потенциала страны. Новая железнодорожная линия обеспечит открытие нового пункта пропуска через казахстанско-узбекскую границу.

Проект позволит перераспределить грузы с текущего участка Сарыагаш - Ташкент на новую ветку, снизить нагрузку на станцию Сарыагаш и увеличить объем экспортных перевозок в направлении Узбекистана. Кроме того, строительство линии будет способствовать развитию Туркестанской области, объединяя ее с основной железнодорожной сетью страны.

Алихан Смаилов отметил, что к концу текущего года ожидается увеличение объема грузоперевозок с Узбекистаном на уровне примерно 31 миллион тонн, что на 16% превышает показатели прошлого года.

Строительство новой линии Дарбаза - Мактаарал призвано расширить пропускную способность этого участка и повысить экспортный и транзитный потенциал Казахстана. Проект включает два этапа: первый - строительство линии Ердаут - Мактаарал - государственная граница Узбекистана с выходом на станцию Сырдарья, а второй - ввод в эксплуатацию ветки Жетысай - государственная граница Узбекистана с выходом на ту же станцию.

Общая протяженность новой железнодорожной артерии составит 152 километра.