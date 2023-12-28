В аэропорту Астаны сняли тревогу, задержан заявивший о наличии оружия пассажир (Обновлено)

БАКУ /Trend/ - Служба авиационной безопасности казахстанского Международного аэропорта Астаны объявила тревогу на территории аэропорта.

Как передает в четверг Trend, об этом сообщила пресс-служба аэропорта.

"44-летний мужчина, который собирался вылететь из Астаны в Алматы рейсом KS954, на стойке регистрации заявил, что у него в ручной клади оружие и наркотики. Сотрудники аэропорта немедленно оцепили место, где находился "подозреваемый" пассажир, о чем были срочно оповещены служба госохраны, КНБ и Антитеррористический центр", - говорится в сообщении.

Согласно информации, сотрудники Службы авиационной безопасности Международного аэропорта Астаны проверили ручную кладь пассажира и передали его сотрудникам линейного отдела полиции.

"В своих объяснениях полицейским пассажир рассказал, что сообщил о наличии оружия и наркотиков в ручной клади в шутку. По инструкции Службы национальной безопасности Республики Казахстан в Международном аэропорту Астаны тревога снята", - отмечается в сообщении.

Отметим, что данное происшествие влечет за собой выплату штрафа в размере 5000 МРП (более 17 миллионов тенге) или лишение свободы на срок до пяти лет по статье 273 Уголовного Кодекса Республики Казахстан.

17:38 (GMT+4) В аэропорту казахстанской столицы Астаны объявлена тревога.

Как передает в четверг Trend, об этом сообщила пресс-служба аэропорта.

"В международном аэропорту Астаны объявлена ​​тревога. Просим пассажиров бережно относиться к своим личным вещам, не оставлять детей и подростков без присмотра, строго соблюдать правила авиационной безопасности", - говорится в сообщении.

Причина объявления тревоги не называется.