Казахстан увеличил импорт мармелада и шоколада

БАКУ /Trend/ - Согласно данным за январь-октябрь 2023 года, в Казахстан было ввезено более 60 тысяч тонн шоколада, что на 19% превышает объем поставок за аналогичный период предыдущего года. Стоимость импорта этого продукта достигла $243,2 млн, передает Trend.

Сообщается, что более 70% шоколада было поставлено из России – 43,1 тысячи тонн (+10,4%). Также Казахстан закупал шоколад в Турции – 5,8 тысяч тонн (+1,5 раза), Германии – 2,9 тысяч тонн (+17,8%) и Италии – 1 тысяча тонн (+2,5 раза).

Отмечается, что импорт белого шоколада также увеличился на 1,9 раза, достигнув 1,5 тысячи тонн, с основными поставками из России, Украины, Италии и Бельгии.

Казахстан закупил на 13,2% больше печенья и вафель – 38,9 тысяч тонн из России, Узбекистана, Великобритании и Южной Кореи.

Также отмечен рост поставок желейных конфет и мармелада – 13,6 тысяч тонн (+24,6%) из Украины, России, Турции и Германии.

С другой стороны, импорт сладких драже сократился в 3,2 раза, до 1,8 тысяч тонн, с поставками от Ирландии, Китая, Чехии и России.