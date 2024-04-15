Астана готова предложить площадку для переговоров между Азербайджаном и Арменией - Касым-Жомарт Токаев

АСТАНА /Trend/ - Казахстан готов предложить площадку для переговоров между Азербайджаном и Арменией.

Как передает в понедельник Trend, об этом сказал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на совместном брифинге с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в рамках официального визита в Ереван.

"Казахстан готов максимально содействовать и предложить площадку для переговоров. Наша основная цель - сблизить дружественные нам страны и открыть путь для нерушимых дружеских отношений, мира и стабильного развития", - подчеркнул он.

Отметим, что президент Казахстана находится с однодневным визитом в Ереване. В ходе визита Токаев провел встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, а также планируется встреча с президентом Армении Ваагном Хачатуряном.

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