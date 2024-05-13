Координационная платформа Среднего коридора будет запущена в ближайшее время – посол ЕС (Эксклюзивное интервью)

БАКУ /Trend/ - В ближайшее время будет запущена Координационная платформа Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ, или Средний коридор).

Об этом сказал в эксклюзивном интервью Trend посол ЕС в Казахстане Кестутис Янкаускас.

"ТМТМ дает возможность транспортировать грузы между Европой и Центральной Азией, ЕС и Китаем, не пересекая страны, находящиеся под санкциями. По мере продолжения улучшения его инфраструктуры маршрут также обеспечит более быструю доставку по сравнению с морским путем. В прошлом году Европейский банк реконструкции и развития представил исследование, профинансированное со стороны ЕС, в котором были определены ключевые "узкие места" вдоль Среднего коридора. В январе 2024 года в Брюсселе ЕС провел Инвестиционный форум для всех стран, расположенных вдоль Среднего коридора, и потенциальных доноров. В рамках форума на модернизацию и улучшение инфраструктуры было обещано 10 миллиардов евро. Чтобы лучше соединить всех участников маршрута, в ближайшее время будет запущена Координационная платформа ТМТМ", - сказал посол.

По его словам, в целях улучшения функционирования Среднего коридора все страны, расположенные вдоль него, должны работать вместе, обеспечивая бесперебойные поставки. Это касается не только стран Центральной Азии, но также стран Южного Кавказа и Турции.

Янкаускас также отметил, что большинство наземных грузов между Китаем и ЕС идет транзитом через Казахстан.

"Казахстан находится на стыке Европы и Азии, Европейского Союза и Китая. Большинство наземных грузов между Китаем и ЕС идет транзитом через Казахстан. На протяжении десятилетий многие из этих торговых потоков шли по северному маршруту через Россию. С начала войны в Украине, а также после санкций ЕС против России некоторые компании начали переносить свои логистические операции из стран, находящихся под санкциями. Это дало толчок развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута. Он предлагает жизнеспособную альтернативу для торговли между ЕС и Центральной Азией, а также для транзита грузов между Китаем и Европой быстрее, чем по морю", - сказал Янкаускас.

Как отметил посол, согласно нескольким исследованиям, существует большой потенциал для утроения грузоперевозок по данному маршруту.

"Это поможет лучше подключить Казахстан к мировой экономике и способствовать экономическому росту в регионе. Казахстан одновременно работает над несколькими проектами для предоставления более качественных услуг по Среднему коридору", - сказал он.

Говоря об энергетическом сотрудничестве между Казахстаном и ЕС, посол отметил, что Казахстан на протяжении десятилетий является энергетическим партнером ЕС, в настоящее время обеспечивая более 8 процентов потребления нефти в ЕС.

"Это стало еще более важным после того, как российская нефть перестала поступать на рынок ЕС. Так, ЕС освободил нефть не российского происхождения от своих санкций и в связи с этим большая часть казахстанской нефти продолжает идти системе Каспийского трубопроводного консорциума. В то же время Казахстан пытается диверсифицировать свои поставки нефти в Европу. Один из способов – транспортировка нефти через Каспийское море и Азербайджан. Объем транскаспийского транзита нефти растет в течение последних двух лет, но он ограничен из-за отсутствия развитой портовой и транспортной инфраструктуры. Наличие альтернативных экспортных маршрутов всегда очень важно", - сказал посол.

Янкаускас подчеркнул, что ЕС также заинтересован в расширении сотрудничества с Казахстаном в области возобновляемых источников энергии.

"Поскольку ЕС отказывается от ископаемого топлива, мы очень заинтересованы в расширении сотрудничества с Казахстаном в области возобновляемых источников энергии и новых "зеленых" технологий. Казахстан обладает огромной территорией, богатой солнечными и ветровыми ресурсами. В стране уже установлены некоторые мощности по производству возобновляемой энергии с помощью европейских инвесторов", - сказал посол.

По его словам, одним из крупнейших является немецко-шведский проект SVEVIND по производству "зеленого" водорода в Мангистауской области Казахстана.

"Через пару лет он не только обеспечит Казахстан "зеленым" водородом, что сделает его продукцию более конкурентоспособной на мировом рынке, но и позволит стране поставлять "зеленую" энергию в Европу. Транскаспийский международный транспортный маршрут будет иметь решающее значение для успеха проекта", - сказал Янкаускас.

Посол отметил, что европейские компании также успешно развивают проекты возобновляемой ветровой или солнечной энергии в Казахстане.

"Инициатива Team Europe по воде, энергии и изменению климата, которая объединяет деятельность государств-членов ЕС в Центральной Азии, начнет реализацию с первой программы стоимостью 20 миллионов евро и будет поддерживать региональное энергетическое сотрудничество и развитие энергосистемы. Наш опыт в Европе показывает, что такое сотрудничество будет стимулировать "зеленый" переход и сокращение выбросов", - добавил он.

Говоря в целом о текущих и возможных направлениях сотрудничества, посол отметил, что между Казахстаном и ЕС существует Соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве, которое обеспечивает правовую основу для сотрудничества по 29 направлениям.

"За последние несколько лет торговое сотрудничество между ЕС и Казахстаном растет. Хотя энергетика, включая возобновляемые источники энергии, остается крупнейшей сферой сотрудничества, существует растущий потенциал сотрудничества в области критически важного сырья, как это предусмотрено двусторонним Меморандумом, подписанным в ноябре 2022 года", - сказал он.

По словам посла, сельское и водное хозяйство также предлагают хорошие инвестиционные возможности.

"В свою очередь, развитие ТМТМ привлечет грузопотоки из всех стран Центральной Азии и обеспечит не только транзит, но и развитие транспортно-логистического узла. Развитие авиации позволит улучшить взаимодействие и контакты между людьми в сфере бизнеса, образования и туризма. Кроме того, наш проект подключения к цифровой спутниковой связи обеспечит альтернативную связь и лучший интернет в отдаленных селах", - сказал он.

Янкаускас отметил, что ЕС и Казахстан установили дипломатические отношения 31 год назад, и с тех пор стороны развивают взаимовыгодное партнерство. За прошедшие годы ЕС стал крупнейшим торговым партнером Казахстана и крупнейшим инвестором в стране.

"ЕС реализовал множество проектов для продвижения наших взаимоотношений, а также безопасности и стабильности стран Центральной Азии: по управлению границами, верховенству закона, борьбе с контрабандой, управлению водными ресурсами, "зеленой" трансформации, энергоэффективности, продвижению межрегиональной торговли и торговли с ЕС, малому и среднему бизнесу, образованию, повышению устойчивости и развитию человеческого капитала", - добавил посол.