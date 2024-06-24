Токаев и Путин провели телефонные переговоры

АСТАНА /Trend/ - Между Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и Президентом России Владимиром Путиным состоялся телефонный разговор.

Как передает в понедельник Trend со ссылкой на Акорду, в ходе телефонного разговора Токаев выразил соболезнования Путину и всему российскому народу в связи с человеческими жертвами в результате террористических актов в Дагестане.

Он подчеркнул, что Казахстан решительно осуждает любые проявления жестокости и насилия, направленные против благополучия мирных граждан, рассматривая их как серьезную угрозу региональной и международной безопасности.

Стороны отметили важность продолжения тесного взаимодействия по борьбе с терроризмом и экстремизмом, а также консолидации усилий в рамках авторитетных международных организаций.

Президенты также обменялись мнениями по вопросам дальнейшего развития казахско-российских отношений стратегического партнерства и союзничества, обсудили повестку дня предстоящего Саммита Шанхайской организации сотрудничества в Астане.