Странам ШОС необходимо развивать торговлю на электронных площадках - Бауыржан Аукен

АСТАНА/Trend/ - Странам Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) необходимо развивать торговлю на электронных площадках.

Об этом сказал в четверг Trend в кулуарах заседания Совета глав государств-членов ШОС в Астане старший эксперт Отдела азиатских исследований Казахстанского института стратегических исследований при Президенте Казахстана Бауыржан Аукен.

"Во время председательства Казахстана был сделан особый акцент на развитии экономической взаимосвязанности членов ШОС, а также на развитии транспортно-логистической сферы. Для Казахстана и Азербайджана представляет особую актуальность именно стимулирование и превращение Центральной Азии и Кавказа в торгово-логистический хаб Евразии, так как на фоне нынешней геополитической турбулентности и экономической нестабильности, именно транспортная связанность Казахстана и Азербайджана дает нашим странам дополнительный импульс для развития не только экономических, но также культурных и гуманитарных связей", - отметил он.

Аукен выразил уверенность, что сегодня главы государств придадут особое значение развитию связности.

"Экономические отношения должны укрепляться именно совместными проектами и совместными усилиями двух сторон, представителями бизнеса. Это касается и сотрудничества в сфере высшего образования, в сфере политики, так как все векторы сотрудничества взаимосвязаны, и развитие одной сферы напрямую влияет на увеличение товарооборота.

Также я считаю, что следует развивать торговлю на электронных площадках, так как сегодня век цифровизации представляет особую важность, и нашим гражданам очень удобно будет экспортировать, точнее продавать свои товары через онлайн-торговые площадки, и в этой связи следует открывать новые логистические центры и выстраивать сотрудничество именно в сфере цифровой торговли", - добавил эксперт.

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