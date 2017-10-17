США готовы к партнерству с новым президентом Кыргызстана

17 октября 2017 10:44 (UTC+04:00)

США поздравляют Сооронбая Жээнбекова по случаю избрания на пост президента Кыргызстана в ходе выборов, состоявшихся 15 октября 2017 года. Заявление посольства по выборам распространило пресс-служба диппредставительства, передает КНИА «Кабар».

«Мирное проведение выборов и высокая явка избирателей подтвердили стремление народа Кыргызстана следовать демократическому пути. Мы высоко оцениваем приверженность Кыргызской Республики обеспечению демократического перехода власти и возведение соответствующими должностными лицами фундамента для надлежащей организации и проведения выборов, а также важную роль гражданского общества в осуществлении наблюдения за выборным процессом. Правительство и народ Кыргызской Республики могут гордиться успешным проведением этих выборов», - сообщили в посольстве.

Миссия наблюдателей ОБСЕ заявила, что выборный процесс был открытым и «обеспечил организованную передачу власти от одного избранного президента другому», заявляет посольство США. В то же время наблюдатели миссии выявили недостатки, которые следует устранить к следующим выборам.

США готовы к партнерству с новым президентом Кыргызстана в продвижении двусторонних отношений и к содействию дальнейшему демократическому развитию, стабильности и всеобъемлющему экономическому процветанию страны.

Azernews Newspaper
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