В Вооруженных Силах КР завершились месячные сборы по подготовке офицеров запаса из числа военнослужащих, отслуживших срочную службу в 2016 году и имеющих высшее образование. Об этом передает КНИА «Кабар» со ссылкой на пресс-служба Генштаба Вооруженных сил КР.

Сборы проводились в соответствии с Законом КР «О всеобщей воинской обязанности граждан КР, о военной и альтернативной службах» и Положением о порядке прохождения военной службы по контракту (пребывание в запасе) офицерским составом и прапорщиками в Вооруженных Силах, других воинских формированиях и государственных органах КР.

В течение месяца около 950 солдат ВС КР изучали теоретические и практические основы программы подготовки командиров горно-стрелковых взводов по основным и специальным предметам обучения, после чего им предстояло пройти экзамены по пройденным темам. По результатам испытаний были определены военнослужащие, достойные присвоения первичного офицерского звания «лейтенант запаса» (185 человек из них представляют Сухопутные войска, Силы воздушной обороны – 70, Государственный комитет по делам обороны КР – 43, Национальную гвардию ВС КР – 244 и Государственную пограничную службу - 171 человек,), что позволит им в будущем без помех поступить на государственную службу, в том числе в силовых структурах.