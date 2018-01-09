Каждый шестой кыргызстанец не имеет доступа к чистой питьевой воде

В настоящее время в Кыргызстане около 1 млн человек не имеют доступа к чистой питьевой воде. Об этом говорится в Специальном докладе Института омбудсмена. Документ содержит расширенную информацию о ситуации с чистой питьевой водой и санитарией в Кыргызстане, а также предложены рекомендации различным государственным органам, передает Kabar.

Исследования и рекомендации доклада направлены на защиту прав граждан, которые нарушены отсутствием их доступа к чистой питьевой воде. Доклад готовился не только для привлечения внимания госорганов к наиболее острым проблемам, но и для того, чтобы эти проблемы решались последовательно и системно.

В частности, в докладе сообщается, что в настоящее время в Кыргызстане около 1 млн человек не имеют доступа к чистой питьевой воде. И это с учетом того, что Кыргызстан – одна из богатейших на водные ресурсы стран постсоветской Центральной Азии.

Нынешнюю ситуацию с водоснабжением в Кыргызстане нельзя назвать благоприятной, говорится в докладе. После ликвидации колхозов и совхозов сельские системы питьевого водоснабжения более 10 лет находились в бесхозном состоянии, что привело к интенсивному ухудшению их технического состояния и затем к полной остановке их функционирования в большинстве сел республики.

Так, по данным Национального статистического комитета Кыргызстана, на сегодняшний день на территории страны числится 1 891 населенный пункт, в том числе 1805 сел. Из них 725 сел (38%) не имеют достаточного доступа к централизованной водопроводной системе, а более чем в 400 (22%) селах вообще отсутствуют водопроводные сети, из-за чего население вынуждено брать воду из открытых источников, 267 (14%) сел имеют водопроводы, построенные до 60-х годов прошлого века, в 396 (21%) селах водопроводов нет вообще.

Исходя из результатов исследования, проведенного Институтом омбудсмена Кыргызстана, можно сделать вывод, что истоки нынешнего кризиса в области обеспечения населения чистой питьевой водой и санитарными услугами кроются: в несовершенстве нормативной базы Кыргызстана; в больших пробелах в законодательстве республики; в бедности населения; в неравноправии и неравенстве возможностей, что усугубляется социальными и экономическими проблемами – ускорением урбанизации, изменением климата, ростом загрязнения окружающей среды и истощением водных ресурсов.

Тем не менее, уверены, что проблемы обеспечения людей доступом к чистой питьевой воде могут быть урегулированы. Для этого необходимо усовершенствованное и адаптированное законодательство в этой сфере, которое будет полностью удовлетворять современным требованиям и учитывать национальные интересы общества.

Кроме того, доступ населения к чистой питьевой воде и санитарным услугам должен рассматриваться именно в контексте защиты конституционных прав человека. И поэтому для реализации этих задач со стороны ряда международных организаций Кыргызстану выделяются большие инвестиции.

Так, согласно государственной программе, направленной на развитие питьевого водоснабжения и водоотведения населенных пунктов Кыргызстана на 2014-2024 годы, на строительство и реабилитацию водопроводов в 425 селах республики будет направлено почти 6,9 млрд. сомов, а на строительство системы водоотвода в 27 районных центрах – 1,6 млрд. сомов.

Данная программа стала первым документом в истории суверенного Кыргызстана, ориентированного на решение проблемы обеспечения населения чистой питьевой водой. Общая сумма, требуемая для поставок сельскому населению качественных услуг в сфере водоснабжения, превышает 20 млрд. сомов (333,9 млн. долларов).

Следует отметить, что за последние десять лет международные доноры уже вложили в реабилитацию системы водоснабжения в Кыргызской Республике немалые средства, но проблемы по-прежнему остаются нерешенными. По крайней мере, в достаточной степени.

Из предоставленной Генеральной прокуратурой КР информации, известно, что с момента реализации проекта «Таза-Суу» органами прокуратуры проведен ряд проверок, по результатам которых вынесено 3 протеста, внесено 21 представление, 10 предписаний об устранении нарушений нормативного правового акта, 10 предостережений о недопустимости нарушений закона. Кроме того, по факту нецелевого использования денежных средств, возбуждено 26 уголовных дел, из них 19 по окончании следствия направлено в суд, по которым судами вынесены соответствующие судебные акты.

Также, в ходе следствия, в силу установленных уголовным законодательством обстоятельств, 4 уголовных дела прекращено (из них 2 – по нереабилитирующим, 2 – по реабилитирующим основаниям), приостановлено – 2 (из них 1 – судом, 1 – следствием) и в настоящее время расследуется одно уголовное дело. Сумма ущерба по уголовным делам, возмещенного в доход государства, составила – 6 372 251 сомов.

Помимо этого, согласно информации Счетной палаты КР, большие суммы бюджетных средств были использованы неэффективно, в связи с чем построенные или реконструированные системы водоснабжения выходят из строя, что служит причиной для увеличения количества жалоб и нареканий со стороны водопользователей, адресованных в различные инстанции.

В скором времени Институт Омбудсмена Кыргызстана намерен провести общественные и парламентские слушания по данному Специальному докладу в целях продвижения прав граждан к чистой питьевой воде.

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