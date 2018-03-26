Премьер Кыргызстана и вице-президент АБР обсудили планы и перспективы сотрудничества

26 марта 2018 16:50 (UTC+04:00)

Премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков сегодня встретился с вице-президентом Азиатского банка развития Чжан Вэньцаем. Отдел по связям с общественностью и СМИ аппарата правительства КР, передает Kabar.

Глава правительства отметил, что АБР является важным партнером Кыргызстана, оказывающим значительную помощь в социально-экономическом развитии страны.

В ходе встречи стороны обсудили планы и перспективы совместного сотрудничества.

Премьер-министр рассказал об основных направлениях и текущих результатах исполнения правительственной программы «Жаны доорго кырк кадам». По словам Исакова, ее реализация проходит в тесном взаимодействии с международными партнерами по развитию.

Премьер-министр рассказал о планах правительства по фискализации налоговых процедур и обеспечению высокоскоростным интернетом регионов страны. Вместе с этим Глава Правительства особо подчеркнул, что его приоритетной задачей в должности Премьер-министра является переход страны на цифровую экономику в рамках программы «Таза Коом».

Кроме того, Премьер-министр подчеркнул, что проект АБР по обеспечению чистой питьевой водой в г. Ош остался нереализованным в связи с техническими проблемами. По словам Исакова, на сегодняшний день соответствующими государственными органами был подготовлен обновленный проект по обеспечению города Ош чистой питьевой водой, в связи с чем он обратился к руководству АБР о возможности скорейшего решения данного вопроса.

Вице-президент АБР сообщил, что на сегодняшний день со стороны Банка ведется разработка плана сотрудничества с Кыргызской Республикой на ближайшие пять лет, в связи с чем он подчеркнул особую важность определения приоритетных направлений взаимодействия на данный период.

Чжан Вэньцай отметил, что АБР готов продолжить сотрудничество с Правительством страны в энергетической отрасли, по улучшению инфраструктуры, систем водоснабжения, образования и медицины.

Кроме того, по его словам, АБР готов сотрудничать по развитию частного сектора, внедрению цифровой экономики, экологии и вопросам борьбы со стихийными бедствиями.

Чжан Вэньцай выразил готовность в оказании содействия проводимым в стране реформам и подчеркнул, что на сегодняшний день существует ряд сфер для потенциального сотрудничества сторон.

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