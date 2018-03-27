Нацбанк Кыргызстана сохранил размер учетной ставки на уровне 5%

27 марта 2018 08:30 (UTC+04:00)

Национальный банк Кыргызстана сохранил размер учетной ставки на уровне 5%. Об этом на пресс-конференции в агентстве «Кабар» сообщил председатель Нацбанка КР Толкунбек Абдыгулов.

Он рассказал, что в Кыргызстане фактическое значение инфляции остается умеренным и находится в пределах ожиданий Нацбанка.

«В марте 2018 года годовое значение инфляции замедлилось до 2,9% с 3,5% в феврале. На фоне благоприятной ситуации на международных продовольственных рынках цены на вклад в непродовольственную инфляцию обеспечит рост цена на уголь и ГСМ. Складывающая тенденция факторов инфляции предопределяют ее динамику в предстоящем периоде в пределах среднесрочного целевого ориентира денежно-кредитной политики 5-7%», - сказал он.

Абдыгулов отметил, что рост ВВП в Кыргызстане обоснован увеличением денежных переводов и увеличений реальной заработной платы.

«Реальный рост экономики в январе-феврале 2018 года составил 2,7%, без учета данных с предприятия «Кумтор» - 3,3%», - добавил он.

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