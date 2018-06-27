Жээнбеков рассказал, с какими странами будет сотрудничать Кыргызстан

Президент КР Сооронбай Жээнбеков, выступая перед депутатами Жогорку Кенеша, рассказал о приоритетных направления внешней политики страны, передает Sputnik Кыргызстан.

По его словам, необходимо и дальше укреплять дружеские отношения с соседними государствами — Узбекистаном, Казахстаном, Таджикистаном и Туркменистаном.

"Сотрудничество с соседями положительно отражается на жизни наших граждан. Мы расцениваем это как одно из приоритетных направлений внешней политики. Неизменным приоритетом также останется развитие всесторонних связей с союзником и стратегическим партнером — Россией, с которой нас связывают многовековая дружба и общая историческая судьба", — заявил президент.

Он отметил, что сотрудничество с Китаем перешло на новый стратегический уровень. Кроме того, будут развиваться двусторонние и многосторонние отношения с Южной Кореей, США, Японией, странами Евросоюза и государствами арабского мира.

Жээнбеков добавил, что Кыргызстан, как член ЕАЭС, должен максимально использовать свои экспортные возможности.

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