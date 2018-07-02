Жээнбеков поручил проверить декларации каждого чиновника

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков предупредил о необходимости тщательной проверки деклараций о доходах и расходах всех государственных служащих без исключения, сообщает Sputnik Кыргызстан со ссылкой на пресс-службу главы КР.

Жээнбеков сегодня, 2 июля, провел очередное рабочее совещание с участием сотрудников секретариата Совета безопасности КР. Он отметил большую роль и ответственность секретариата в своевременном исполнении решения Совбеза от 8 февраля 2018 года.

Глава государства поручил в рамках демонтажа системной коррупции подготовить соответствующий анализ по каждому государственному органу. Он напомнил, что 1 июля 2018 года началась декларационная кампания, и предупредил о необходимости тщательной проверки деклараций о доходах и расходах всех государственных служащих без исключения.

"Проверьте каждое министерство и ведомство на предмет действующих коррупционных схем, индивидуально каждого чиновника. Еще раз повторю — борьба с коррупцией должна быть безжалостной, невзирая на чины и должности. Граждане ждут конкретных действий и жестких мер по искоренению коррупции", — сказал Жээнбеков.

Президент также подчеркнул, что секретариат Совета безопасности должен работать по каждому заявлению и письму, поступающему от населения, проводить проверки и принимать соответствующие меры.

"Ни одно заявление или письмо не должно остаться без внимания. Принимайте каждого гражданина и решайте его вопросы. В ответах государственных органов не должно быть отписок", — отметил Сооронбай Жээнбеков.

Глава государства поручил секретариату Совета безопасности готовиться к следующему заседанию в августе–сентябре 2018 года.

Секретарь Совбеза Дамир Сагынбаев рассказал, что реализация решения идет на должном уровне. С 1 июля 2018 года всех служащих, сдавшие декларации, подвергнут проверке.

"В первую очередь проверят декларации лиц, занимающих политические должности, в том числе в аппаратах президента, правительства и Жогорку Кенеша", — отметил Дамир Сагынбаев.

Он добавил, что первые результаты проверки будут озвучены в сентябре–октябре.

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