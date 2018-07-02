Жээнбеков поручил проверить декларации каждого чиновника

2 июля 2018 17:04 (UTC+04:00)

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков предупредил о необходимости тщательной проверки деклараций о доходах и расходах всех государственных служащих без исключения, сообщает Sputnik Кыргызстан со ссылкой на пресс-службу главы КР.

Жээнбеков сегодня, 2 июля, провел очередное рабочее совещание с участием сотрудников секретариата Совета безопасности КР. Он отметил большую роль и ответственность секретариата в своевременном исполнении решения Совбеза от 8 февраля 2018 года.

Глава государства поручил в рамках демонтажа системной коррупции подготовить соответствующий анализ по каждому государственному органу. Он напомнил, что 1 июля 2018 года началась декларационная кампания, и предупредил о необходимости тщательной проверки деклараций о доходах и расходах всех государственных служащих без исключения.

"Проверьте каждое министерство и ведомство на предмет действующих коррупционных схем, индивидуально каждого чиновника. Еще раз повторю — борьба с коррупцией должна быть безжалостной, невзирая на чины и должности. Граждане ждут конкретных действий и жестких мер по искоренению коррупции", — сказал Жээнбеков.

Президент также подчеркнул, что секретариат Совета безопасности должен работать по каждому заявлению и письму, поступающему от населения, проводить проверки и принимать соответствующие меры.

"Ни одно заявление или письмо не должно остаться без внимания. Принимайте каждого гражданина и решайте его вопросы. В ответах государственных органов не должно быть отписок", — отметил Сооронбай Жээнбеков.

Глава государства поручил секретариату Совета безопасности готовиться к следующему заседанию в августе–сентябре 2018 года.

Секретарь Совбеза Дамир Сагынбаев рассказал, что реализация решения идет на должном уровне. С 1 июля 2018 года всех служащих, сдавшие декларации, подвергнут проверке.

"В первую очередь проверят декларации лиц, занимающих политические должности, в том числе в аппаратах президента, правительства и Жогорку Кенеша", — отметил Дамир Сагынбаев.

Он добавил, что первые результаты проверки будут озвучены в сентябре–октябре.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Россия продлила запрет на транзит определенных товаров из Украины в Казахстан и Кыргызстан
Россия 11:45
Кыргызстан возьмет новый кредит на строительство дороги
Кыргызстан 30 июня 10:45
Кыргызстан передумал: Жээнбеков заинтересован в железной дороге Китай-Кыргызстан-Узбекистан
Бизнес 29 июня 17:21
Казахстан планирует начать поставки бензина в Таджикистан
Казахстан 29 июня 11:30
В Кыргызстане 13 человек госпитализировали с подозрением на сибирскую язву
Кыргызстан 29 июня 09:50
Казахстан намерен внести изменения в соглашения с Россией по экспорту бензина
Энергетика 28 июня 16:01
Девять человек госпитализированы на юге Кыргызстана с подозрением на сибирскую язву
Кыргызстан 27 июня 06:36
Государственные ведомства в Кыргызстане смогут проводить закупки без тендера
Бизнес 26 июня 10:56
Кыргызстан завершает необходимые для присоединения к интегрированному валютному рынку СНГ процедуры
Бизнес 25 июня 17:34
В Кыргызстане предлагают ввести запрет на вывоз сырой нефти
Кыргызстан 25 июня 17:20
Министр внутренних дел Ирана посетит Кыргызстан
Кыргызстан 25 июня 09:29
Опасные продукты из Кыргызстана выявлены на казахстанских прилавках
Кыргызстан 23 июня 10:22
Как участие Ирана скажется на строительстве железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан?
Бизнес 22 июня 16:53
Минфин Кувейта предложил продвигать двусторонние вопросы для укрепления и развития связей с Кыргызстаном
Кыргызстан 22 июня 10:25
В Кыргызстане предлагают ввести налог на Google, Facebook и Instagram
Кыргызстан 21 июня 12:11
Объем денежных переводов из России в Кыргызстан увеличился
Кыргызстан 20 июня 14:31
В Кыргызстане запущен завод по переработке фруктов
Кыргызстан 20 июня 10:58
Узбекистан, Казахстан и Кыргызстан будут проводить комбинированные туры
Туризм 19 июня 11:16