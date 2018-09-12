В Кыргызстане деньги от борьбы с коррупцией будут направлены на строительство школ - президент

12 сентября 2018 00:11 (UTC+04:00)

Деньги из специального счета, который был открыт для средств, поступающих в результате борьбы с коррупцией, в первую очередь будут направлены на строительство школ в регионах и Бишкека. Об этом сказал президент Сооронбай Жээнбеков во время встречи с министром образования и науки Гульмирой Кудайбердиевой, передает Кабар.

«Школьная тема в последнее время стала активно обсуждаемой в обществе, особенно ситуация в столице страны - городе Бишкек. Родители стремятся отдать своих детей в школы, которые считаются лучшими в городе по качеству образования. В результате, некоторые школы переполнены, а в других школах наблюдается неукомплектованность. Это указывает на необходимость глубокого анализа ситуации и проведения реформ в системе среднего образования», - отметил Сооронбай Жээнбеков.

Он подчеркнул, что с учетом разницы в количестве учеников и в качестве образования в разных школах, находящихся в одном и том же городе, необходимо усилить требования к директорам школ и учителям в предоставлении качественного образования и подходе к учащимся.

В школах, где классы переполнены, надо решить вопрос по строительству дополнительных корпусов, а в тех населенных пунктах, в том числе вблизи Бишкека, где нет школ - нужно строить новые общеобразовательные учреждения.

«Здесь не должно быть проблем, средств для строительства школ достаточно. Кроме того, деньги из специального счета, который был открыт для средств, поступающих в результате борьбы с коррупцией, в первую очередь будут направлены на строительство школ в регионах и Бишкеке», - отметил Жээнбеков.

Глава государства подчеркнул, что строительство новых школ будет продолжаться. По республике сейчас строится 149 новых школ, до конца года 78 школ будут сданы в эксплуатацию.

Президент порекомендовал министру образования и науки совместно с мэрией Бишкека провести тщательный анализ по состоянию школ в столице в целях создания одинаковых условий обучения в общеобразовательных учреждениях.

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