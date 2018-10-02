В Кыргызстане планируется открыть современный центр обучения для швей

В Кыргызстане планируют открыть современный центр обучения для швей. О создании учебного центра, где можно пройти краткосрочное обучение швейному делу, рассказала национальный менеджер проекта по продвижению торговли в Кыргызстане Индира Кадырканова, сообщает во вторник Sputnik Кыргызстан.

Кадырканова выступила в рамках национального круглого стола "Улучшение системы коллективного руководства системой профессионально-технического образования на региональном уровне Кыргызской Республики (на примере Чуйской области)".

"Не один вуз не имеет базы, чтобы обучать этих специалистов. Образование в учебных заведениях не соответствует современным требованиям предприятий, так как они не оснащены современным оборудованием. Мы хотим поддержать создание учебного центра, где кыргызстанцы могут пройти краткосрочные курсы по швейному делу", — отметила она.

Мероприятие организовано в рамках проекта Международной организации труда "Применение стратегии профессиональной подготовки кадров Группы двадцати: Партнерство МОТ и Российской Федерации".

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