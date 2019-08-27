Нацбанк Кыргызстана сохранил учетную ставку на уровне 4,25 %

Правление Национального банка Кыргызстана 26 августа 2019 года приняло решение сохранить учетную ставку (ключевую ставку) на уровне 4,25 %. Решение вступает в силу с 27 августа 2019 года, передает Trend со ссылкой на Kabar.kg.

В Нацбанке отметили, что в Кыргызстане ценовая динамика демонстрирует сдержанный рост.

В августе (на 16 число) годовое значение инфляции сложилось на уровне 1,9 %. Основными факторами сложившейся инфляции явились стабильность цен на мировых продовольственных рынках и слабый внутренний спрос. Национальный банк прогнозирует сохранение низкой инфляционной динамики до конца текущего года при отсутствии внутренних и внешних шоков. К концу 2019 года инфляция ожидается около 4,0 % (дек. 2019 г./дек. 2018 г.), а ее среднегодовое значение – не выше 1,5 %.

В реальном секторе экономическая активность сохраняется. За январь-июль 2019 года реальный ВВП вырос на 6,9 процента, без учета данных производства продукции предприятий «Кумтор» – на 3,1 %. Увеличение объемов производства наблюдается во всех основных секторах экономики, главным образом, в промышленности. При этом наметилась тенденция снижения притока денежных переводов в страну, что создает риски для ослабления внутреннего спроса.

Монетарный сектор характеризуется сохранением положительных тенденций. Стимулирующее направление проводимой денежно-кредитной политики способствует увеличению кредитования экономики и постепенному снижению стоимости кредитных ресурсов для конечных потребителей. Расширяется ресурсная база коммерческих банков. Межбанковский рынок кредитных ресурсов показывает рост активности участников. На денежном рынке краткосрочные ставки приближены к ключевой ставке и продолжают находиться в диапазоне процентного коридора, установленного Национальным банком. Национальный банк продолжает проводить операции по стерилизации избыточной ликвидности, при этом в банковской системе наблюдается некоторое снижение ее уровня. На внутреннем валютном рынке ситуация стабильна.

С учетом оценок развития внешней среды и внутренних условий инфляция в экономике КР в среднесрочной перспективе сохранится в рамках целевого ориентира денежно-кредитной политики в 5-7 процентов и в текущем году на фоне стабильного внешнего инфляционного фона будет находиться на низких значениях. Национальный банк продолжает оценивать также внутренние факторы воздействия на инфляцию, особое внимание уделено оценке эффекта сложившейся ситуации с засушливыми природно-климатическими условиями летнего периода. В зависимости от экономической ситуации Национальный банк будет предпринимать соответствующие меры денежно-кредитной политики. В случае возникновения рисков во внутренней и внешней среде Национальный банк может рассмотреть возможность корректировки текущего направления денежно-кредитной политики.

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