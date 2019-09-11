В Ошской области Кыргызстана в 2020 году откроют 2 хлопкоперерабатывающих предприятия

11 сентября 2019 13:59 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/-На территории Ошской области в 2020 планируется открытие 2 предприятий по переработке хлопка, сообщает Trend со ссылкой на Kabar, которое ссылается на полномочное представительство правительства в Ошской области.

Полномочный представитель правительства в Ошской области Узарбек Жылкыбаев совместно с местными жителями принял участие в начале сбора хлопка в Араванском районе. Он сообщил, что полпредство приложит усилия, чтобы производство хлопка стало самым рентабельным в Ошской области.

В 2019 году объем производства хлопка на территории Ошской области вырос на 11 процентов по сравнению с прошлым годом, в связи с чем в 2020 году планируется открытие 2 предприятий по переработке хлопка.

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