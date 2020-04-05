В Кыргызстане зарегистрировано 3 новых случая заражения коронавирусом

В Кыргызстане на 10:00 часов утра 5 апреля подтверждено еще 3 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сегодня на брифинге сообщил министр здравоохранения страны Сабиржан Абдикаримов, передает Trend со ссылкой на Кабар.

По его словам, все три новых подтвержденных случая зафиксированы в городе Бишкек. Эпидемиологическая ситуация в стране остается напряженной.

Таким образом, в Кыргызстане на сегодня случаев заражения COVID-19 выросло до 147. Девять граждан вылечились и выписались из больниц. Один больной, у которого был подтвержден коронавирус, скончался.

Данные по регионам: Джалал-Абадская область - 67, Ошская область – 47, город Бишкек – 18, Нарынская область - 4, Чуйская областьская область - 6, Иссык-Куль - 2, Баткенская область – 3.