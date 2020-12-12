ЦИК утвердил подписные листы 18 кандидатов в президенты КР

На заседании Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов КР накануне утверждены протоколы рабочей группы по приему и проверке подписных листов о результатах проверки подписных листов 18 кандидатов на должность Президента КР. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК КР, передает Trend со ссылкой на Kabar.

На основании части 8 статьи 52 конституционного Закона КР «О выборах Президента КР и депутатов Жогорку Кенеша», пункта 48 Инструкции «О порядке сбора подписей избирателей в поддержку кандидата на должность Президента КР и проверки достоверности подписей в подписных листах, представленных кандидатами и их уполномоченными представителями», проверка достоверности подписей производится до установления 30 тыс. достоверных подписей избирателей в поддержку кандидата в Президенты КР.

Процедура проверки подписных листов была проведена в присутствии уполномоченных представителей кандидатов на должность Президента КР, наблюдателей, а также представителей СМИ.

Уполномоченные представители кандидатов замечаний к процедуре приема и проверки подписных листов не имеют.

Ранее, Рабочая группа признала недействительными подписи избирателей двух кандидатов Чороева К. А. и Токтосунова К. А.