В Кыргызстане начались выборы депутатов местных кенешей и референдум

В Кыргызстане стартовали голосование на выборах депутатов городских и айыльных кенешей и референдум по принятию проекта новой Конституции, передает Trend со ссылкой на 24KG.

Сегодня выбирают депутатов в 28 горкенешей. На 796 мандатов претендуют почти 12 тысяч человек. Это значит, что конкурс составляет 15 человек на одно место. Всего в гонке участвует 56 партий. Большинство из них пытается занять места в Бишкекском городском кенеше.

Кроме того, идет голосование и в 420 айыльных аймаках. На 7 тысяч 560 мандатов претендуют 18 тысяч 772 человека, из которых 63 кандидата выдвинуты политическими партиями, остальные являются самовыдвиженцами. Конкурс составляет почти три человека на место.

Число избирателей в окончательном списке на выборах депутатов местных кенешей составляет 3 миллиона 318 тысяч человек, из них мужчин — 1 миллион 587 тысяч, женщин — 1 миллион 730 тысяч, или 47,85 процента и 52,15 процента соответственно.

Вынесенный на референдум проект почти полностью изменяет текст действующего Основного закона. В него вносится 81 поправка. Разработчики предлагают документ, ориентированный на установление жесткой вертикали власти. Основные поправки касаются института президента, правительства, Жогорку Кенеша и судебной ветви власти. Сегодня Кыргызстану предстоит в десятый по счету раз принять или отклонить корректировку Основного закона.

Порога явки на местных выборах нет. Однако, чтобы плебисцит был признан состоявшимся, необходимо достичь 30-процентной явки. По состоянию на 1 апреля число участников референдума в окончательном списке составляет 3 миллиона 606 тысяч человек, из них мужчин — 1 миллион 725 тысяч, женщин — 1 миллион 880 тысяч, или 47,86 процента и 52,14 процента соответственно.