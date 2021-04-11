Промежуточная явка на референдуме в Кыргызстане составила 12,90%
Явка избирателей на референдуме по изменению Конституции Кыргызстана и на местных выборах по состоянию на 12:00 (10:00 GMT+4) составила 12,90% и 13,43% соответственно. Об этом свидетельствуют данные на информационном портале ЦИК республики, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
За первые четыре часа в референдуме принял участие 465 121 избиратель, на местных выборах - 445 533 избирателя.
Референдум будет признан состоявшимся, если в нем примут участие более 30% избирателей. Президент Кыргызстана Садыр Жапаров и премьер министр республики Улукбек Марипов уже успели проголосовать. Политики призвали сограждан принять активное участие в волеизъявлении.
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