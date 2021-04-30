Ни одна погранзастава Кыргызстана не была захвачена – Погранслужба

Ни одна погранзастава Кыргызстана не была захвачена. Об этом сообщает пресс-служба Погранслужбы Госкомитета нацбезопасности КР, передает Trend со ссылкой на КНИА «Кабар».

В ведомстве отметили, что действительно, некоторые погранзаставы были обстреляны, что-то разрушено, что-то сгорело. Однако сообщается, что кыргызские погранзаставы не были захвачены таджикской стороной.

Отметим, что ранее в соцсетях появилось сообщение о том, что таджикская сторона захватила погранзаставы Кыргызстана в Баткенской области.

Напомним, ситуация на границе Кыргызстана и Таджикистана обострилась 28 апреля.

Вечером 29 апреля Кыргызстан и Таджикистан подписали заявление и протокол о прекращении вооруженного конфликта и отводе личного состава и боевой техники к местам постоянной дислокации.