Президент Кыргызстана с рабочей поездкой прибыл в Баткенскую область

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 6 мая, с рабочей поездкой прибыл в Баткенскую область, передает Trend со ссылкой на Кабар.

Глава государства посетит села, пострадавшие в ходе последних событий на кыргызско-таджикском участке государственной границы, проведет встречи с местными жителями.