Кыргызстан обвинил Таджикистан в нарушении достигнутых ранее договоренностей по границе

Военнослужащие Республики Таджикистан, несмотря на ранее достигнутые договоренности о запрете на проведение каких-либо работ на неописанных участках кыргызско-таджикской госграницы до завершения процесса делимитации и демаркации, нарушили ранее достигнутые договоренности и в 03.00 ч. утра 4 июня 2021 года, проникнув в глубь территории Кыргызской Республики на 1000 м, установили контейнер на неописанном участке госграницы «Унжу-Булак» Чон-Алайского района Ошской области. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина Кыргызстана, передает Trend со ссылкой на Кабар.

Отмечается. что тем самым таджикская сторона, нарушив ранее достигнутые договоренности, накалила обстановку и обострила ситуацию на кыргызско-таджикской госгранице, что не соответствует добрососедским и дружеским отношениям.

В этой связи глава Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики, генерал-лейтенант Камчыбек Ташиев, являющийся руководителем делегации Кыргызской Республики по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской госграницы совместно со специальным представителем Кабинета Министров по приграничным вопросам Назирбеком Борубаевым и директором Государственного агентства по земельным ресурсам Абдулатом Мырзаевым выехали на указанную местность для урегулирования сложившейся ситуации