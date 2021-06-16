Кыргызстан намерен ввести ограничение на экспорт моркови и картофеля

В Кыргызстане будет введено ограничение на экспорт моркови и картофеля. Об этом на совещании в Госантимонополии КР сообщил замминистра сельского, водного хозяйства и развития регионов Азамат Мукашев, передает Trend со ссылкой на Кабар.

Он сказал, что запрет на вывоз может быть введен уже на следующей неделе и продлится до сентября месяца.

«Мы хотим ввести ограничения на экспорт до появления нового урожая. Из-за климатических изменений сбор урожая этих овощей сдвигается», - сказал он.