Статистика по COVID-19 в Кыргызстане за сутки: 973 новых случаев, 12 летальных исходов

На 26 июля 2021 года всего по Кыргызстану за сутки зарегистрировано 973 новых случаев COVID-19 и внебольничной пневмонии. Об этом сегодня сообщили в Республиканском штабе, передает Trend со ссылкой на Кабар.

По их данным, из них в Бишкеке – 637, в Оше – 23, в Чуйской области –72, в Ошской области – 12, в Таласской области – 18, в Нарынской области –18 , в Иссык-Кульской области –39 , в Джалал-Абадской области – 92, в Баткенской области –62 .

Всего за весь период зарегистрировано 158 тыс. 120 случая, из них 107 тыс. 936 лабораторно подтвержденные, клинико-эпидемиологически 50 тыс. 184.

За сутки от коронавируса выздоровели 1 тыс. 568 пациентов: из них в Бишкеке – 1087, в Оше 46 , Чуйская область – 148, Ошская область – 67 , Таласская область – 4, Нарынская область – 7, Иссык-Кульская область – 47, Джалал-Абадская область – 74, Баткенская область – 88.

Всего за весь период выздоровели 136 тыс. 700 пациентов.

За сутки от COVID-19 зарегистрировано 12 летальных исходов: в Бишкеке – 8, в Чуйской области - 3.

Всего за весь период умерли 2 тыс. 261 человек.

Среди медицинских работников за сутки COVID-19 зарегистрирован у 11 человек: в Бишкеке – 5, в Чуйской области- 2, в Иссык-Кульской области - 1, в Баткенской области – 1, Нарынской области - 1, Таласской области - 1.

Всего за весь период эпидемии коронавирусом заразились 6 тыс. 354 медработников, выздоровели – 5 тыс. 651.

На стационарном лечении находятся 4 тыс. 187 пациентов.

Уточняется, что из них в удовлетворительном состоянии находятся 50 человек, 2 тыс. 726 – в средней тяжести, 1 тыс. 165 - тяжелые, 243 – крайне тяжелые.

На амбулаторном лечении находятся 13 тыс. 691 пациентов.