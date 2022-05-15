Президент Кыргызстана примет участие в саммите ОДКБ

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров сегодня, 15 мая, вылетел в г. Москву (Российская Федерация) для участия во встрече лидеров государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом сообщает пресс-служба президента Кыргызстана, передает Trend со ссылкой на Кабар.

В составе официальной делегации Кыргызстана:

– министр иностранных дел Жээнбек Кулубаев;

– специальный представитель Президента по особым поручениям Таалатбек Масадыков;

– Чрезвычайный и Полномочный посол КР в РФ Гульнара-Клара Самат.