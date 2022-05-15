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Президент Кыргызстана примет участие в саммите ОДКБ

Кыргызстан Материалы 15 мая 2022 17:41
Президент Кыргызстана примет участие в саммите ОДКБ

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Президент Кыргызстана Садыр Жапаров сегодня, 15 мая, вылетел в г. Москву (Российская Федерация) для участия во встрече лидеров государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом сообщает пресс-служба президента Кыргызстана, передает Trend со ссылкой на Кабар.

В составе официальной делегации Кыргызстана:
– министр иностранных дел Жээнбек Кулубаев;
– специальный представитель Президента по особым поручениям Таалатбек Масадыков;
– Чрезвычайный и Полномочный посол КР в РФ Гульнара-Клара Самат.

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